Тюрина (Власова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина (Власова) Елена

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1920

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Мать

1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Власов Иван Алексеевич

Мать: Власова Екатерина Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
01.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюрин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
25.12.1957

Сын: Тюрин Вячеслав

Отец ребёнка: Тюрин Николай Алексеевич

Смерть
2005
Россия
Похороны
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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