Тюрина (Власова) Елена
Место рожденияРоссия
Дата рождения1920
Дата смерти2005
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Власов Иван Алексеевич
Россия
Рождение ребёнка
01.06.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тюрин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
25.12.1957
Сын: Тюрин Вячеслав
Отец ребёнка: Тюрин Николай Алексеевич
Смерть
2005
Россия
Похороны
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область