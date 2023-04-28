(Иванова (дер. Головорезова - дер. Вишанья)) Мавра
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Васильев (головорезово?) Иван
Мать: Мавра
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Андреев (дер. Вишенья) Степан
Отец ребёнка: Йевев (дер. Вишенья) Андрей
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Йевев (дер. Вишенья) Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно