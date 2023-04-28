(Иванова (дер. Головорезова - дер. Вишанья)) Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова (дер. Головорезова - дер. Вишанья)) Мавра

Место рождения

Красная Горка, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Васильев (головорезово?) Иван

Мать: Мавра

Красная Горка, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Андреев (дер. Вишенья) Степан

Отец ребёнка: Йевев (дер. Вишенья) Андрей

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Йевев (дер. Вишенья) Андрей

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Йевев (дер. Вишенья) Андрей

Смерть
Неизвестно
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