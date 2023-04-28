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Мухина Настасья Иванова

Место рождения

Пужбол, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Адреев

Мать: не указана

Пужбол, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
27.01.1819

Муж: Мухин Харлантий Александров

Никольское Ошанино, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
?.09.1822

Сын: Мухин Андрей Харлантьев

Отец ребёнка: Мухин Харлантий Александров

Хмельники, Щадневская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Мухин Сергей Харлантьев

Отец ребёнка: Мухин Харлантий Александров

Хмельники, Щадневская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Мухин Иван Харлантьев

Отец ребёнка: Мухин Харлантий Александров

Хмельники, Щадневская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Мухин Александр Харлантьев

Отец ребёнка: Мухин Харлантий Александров

Хмельники, Щадневская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Любовь Харлантьева

Отец ребёнка: Мухин Харлантий Александров

Хмельники, Щадневская волость, Ростовский уезд
Смерть
Неизвестно
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