Мухина Настасья Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Адреев
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1819
Никольское Ошанино, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
?.09.1822
Отец ребёнка: Мухин Харлантий Александров
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Мухин Харлантий Александров
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Мухин Харлантий Александров
Рождение ребёнка
1843
Сын: Мухин Александр Харлантьев
Отец ребёнка: Мухин Харлантий Александров
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Любовь Харлантьева
Отец ребёнка: Мухин Харлантий Александров
Смерть
Неизвестно