Бахматова (Порожникова) Любовь Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахматова (Порожникова) Любовь Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1977

Пол

Женский

Добавил:

БЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1977

Отец: Порожников Борис Григорьевич

Мать: Порожникова Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахматов Иван Леонидович

Рождение ребёнка
23.10.2017

Дочь: Бахматова Ульяна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.01.2020

Дочь: Мальцева Виктория Александровна

Отец ребёнка: не указан

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