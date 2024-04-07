Бахматова (Порожникова) Любовь Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1977
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1977
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахматов Иван Леонидович
Рождение ребёнка
23.10.2017
Дочь: Бахматова Ульяна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.01.2020
Дочь: Мальцева Виктория Александровна
Отец ребёнка: не указан