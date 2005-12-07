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Мухамедзянов Артур Рустэмович
Мухамедзянов Артур Рустэмович
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
07.12.2005
Пол
Мужской
Отец
Мухамедзянов Рустэм Рамильевич
1971 г.р.
Мать
Мухамедзянова (Григорьева) Ирина Борисовна
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.2005
Отец:
Мухамедзянов Рустэм Рамильевич
Мать:
Мухамедзянова Ирина Борисовна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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