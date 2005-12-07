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Мухамедзянов Артур Рустэмович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.2005

Отец: Мухамедзянов Рустэм Рамильевич

Мать: Мухамедзянова Ирина Борисовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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