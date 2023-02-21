Скубий Анатолий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкубий Анатолий Викторович

Скубий Анатолий Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1957

Отец: Скубий Виктор Иванович

Мать: Марта Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close