Моисеев Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1904 ст.

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1904 ст.

Отец: Моисеев Степан Яковлевич

Мать: Моисеева Евдокия Дмириевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Моисеев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Моисеева Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Моисеев Александр Или Алексей Александрович

Мать ребёнка: Моисеева Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
21.02.1936

Сын: Моисеев Николай Александрович

Мать ребёнка: Моисеева Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Козлова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Моисеева Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титкова Анна Александровна

Мать ребёнка: Моисеева Александра Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Александра Сергеевна

Смерть
?.04.1943
Причина смерти: Погиб на войне, пропал без вести
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