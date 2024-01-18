Моисеев Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1904 ст.
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1904 ст.
Рождение ребёнка
1929
Сын: Моисеев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Моисеева Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Моисеев Александр Или Алексей Александрович
Мать ребёнка: Моисеева Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
21.02.1936
Сын: Моисеев Николай Александрович
Мать ребёнка: Моисеева Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Козлова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Моисеева Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титкова Анна Александровна
Мать ребёнка: Моисеева Александра Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1943
Причина смерти: Погиб на войне, пропал без вести