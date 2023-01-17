Филёва (Горячевская) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филёва (Горячевская) Ольга Николаевна

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Место рождения

Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

18.08.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1973

Отец: Горячевский Николай

Мать: Горячевская Елена

Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Около 1995

Муж: Филёв Олег Иванович

Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1997

Сын: Филёв Илья Олегович

Отец ребёнка: Филёв Олег Иванович

Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.11.2005

Дочь: Филёва Ксения Олеговна

Отец ребёнка: Филёв Олег Иванович

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