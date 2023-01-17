Филёва (Горячевская) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.08.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1973
Отец: Горячевский Николай
Мать: Горячевская Елена
Бракосочетание
Около 1995
Муж: Филёв Олег Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1997
Сын: Филёв Илья Олегович
Отец ребёнка: Филёв Олег Иванович
Рождение ребёнка
25.11.2005
Дочь: Филёва Ксения Олеговна
Отец ребёнка: Филёв Олег Иванович