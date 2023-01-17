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Чечуйко Иван Матвеевич

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Место рождения

Беляки, Полтавська область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Чечуйко Матвей

Мать: не указана

Беляки, Полтавська область
данные из документов о службе во Второй мировой войне | с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Военная служба
29.05.1941
Красноармеец. Призван 29.05.1941 Семеновским РВК, Украинская ССР, Полтавская обл., Семеновский р-н.
Пропал без вести (военное)
?.11.1943
Место жительства
Неизвестно
Беляки, Полтавська область
с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Смерть
Неизвестно
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