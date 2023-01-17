Чечуйко Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Чечуйко Матвей
Мать: не указана
данные из документов о службе во Второй мировой войне | с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Военная служба
29.05.1941
Красноармеец. Призван 29.05.1941 Семеновским РВК, Украинская ССР, Полтавская обл., Семеновский р-н.
Пропал без вести (военное)
?.11.1943
Место жительства
Неизвестно
с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Смерть
Неизвестно