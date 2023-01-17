Косенко Аким Сергеевич
Место рождения
Дата рождения21.09.1898
Дата смерти14.01.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1898
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Анна Акимовна
Мать ребёнка: Косенко Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
07.04.1927
Мать ребёнка: Косенко Ксения Николаевна
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.1992
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область