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Косенко Аким Сергеевич

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Место рождения

Святославка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

21.09.1898

Дата смерти

14.01.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1898

Отец: Косенко Сергей Елизарович

Мать: Косенко Александра Ивановна

Святославка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Анна Акимовна

Мать ребёнка: Косенко Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
07.04.1927

Сын: Косенко Иван Акимович

Мать ребёнка: Косенко Ксения Николаевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенко Ксения Николаевна

Смерть
14.01.1992
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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