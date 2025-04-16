Жердева (Миронова) Лидия Николаевна 04.04.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жердева (Миронова) Лидия Николаевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

04.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1949

Отец: Миронов Николай Михайлович

Мать: Миронова (Кузнецова) Вера Дмитриевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жердев Иван Иванович

Рождение ребёнка
09.08.1970

Сын: Жердев Иван Иванович

Отец ребёнка: Жердев Иван Иванович

Рождение ребёнка
26.12.1972

Дочь: Лукьянова (Жердева) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Жердев Иван Иванович

Россия

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