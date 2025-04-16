Жердева (Миронова) Лидия Николаевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.04.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1949
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жердев Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1970
Сын: Жердев Иван Иванович
Отец ребёнка: Жердев Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1972
Дочь: Лукьянова (Жердева) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Жердев Иван Иванович
Россия