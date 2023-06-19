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Белокуров Александр
Белокуров Александр
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Место рождения
Симоново
, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Дата рождения
1889
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Белокуров Николай Алексеев
До 1844 г.р.
Мать
Белокурова Афанасия? Васильева
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Белокуров Николай Алексеев
Мать:
Белокурова Афанасия? Васильева
Симоново
, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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