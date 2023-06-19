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Белокуров Александр

Место рождения

Симоново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Белокуров Николай Алексеев

Мать: Белокурова Афанасия? Васильева

Симоново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно