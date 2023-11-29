Корзникова Апполинария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корзников Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корзников Владимир Александрович
Смерть
Неизвестно