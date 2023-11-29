Корзникова Апполинария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Апполинария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корзников Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Владимир Александрович

Рождение ребёнка
13.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корзников Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно

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