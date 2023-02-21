Михаил Vasilyevich)
Место рожденияг. Ленинград, пр. Кировский, 44/16-15
Дата рождения13.09.1923
Дата смерти10.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1923
г. Ленинград, пр. Кировский, 44/16-15
Военная служба
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Новоладожская ул.
слесарь | з-д 4 им. Калинина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1944
с. Шевченко Баштанский р-н Николаевская обл. Украина
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Николаевская обл., Украина