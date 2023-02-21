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Михаил Vasilyevich)

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Место рождения

г. Ленинград, пр. Кировский, 44/16-15

Дата рождения

13.09.1923

Дата смерти

10.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1923

Отец: Царев Василий Иванович

Мать: Царева Параскева Михайловна

г. Ленинград, пр. Кировский, 44/16-15
Военная служба
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Новоладожская ул.
слесарь | з-д 4 им. Калинина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1944
с. Шевченко Баштанский р-н Николаевская обл. Украина
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Николаевская обл., Украина
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