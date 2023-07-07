Никандр Андрианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикандр Андрианов

Никандр Андрианов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Андриан Михайлов

Мать: Марина

Смерть
Неизвестно