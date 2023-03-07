Возженников Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
12.02.1885
Сын: Возженников Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Возженикова Евдокия Козьмина
Рождение ребёнка
04.06.1889
Дочь: Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Возженикова Евдокия Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кошкино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1913