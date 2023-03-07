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Возженников Василий Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Возженников Антон Филиппович

Мать: Возженикова Улита Доминанова

Рождение ребёнка
12.02.1885

Сын: Возженников Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Возженикова Евдокия Козьмина

Рождение ребёнка
04.06.1889

Дочь: Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Возженикова Евдокия Козьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Возженикова Евдокия Козьмина

Место жительства
Неизвестно
Кошкино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1913
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