Ребров Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ребров Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1928

Дочь: Визгунова Мария Петровна

Мать ребёнка: Реброва Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ребров Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Реброва Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Реброва Надежда Петровна

Мать ребёнка: Реброва Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно