Аншукова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аншукова Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аншукова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Аншуков Виктор Ерастович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аншукова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Аншуков Виктор Ерастович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аншуков Николай Викторович

Отец ребёнка: Аншуков Виктор Ерастович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аншуков Алексей Викторович

Отец ребёнка: Аншуков Виктор Ерастович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аншуков Олег Викторович

Отец ребёнка: Аншуков Виктор Ерастович

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