Аншукова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аншукова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Аншуков Виктор Ерастович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аншукова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Аншуков Виктор Ерастович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аншуков Николай Викторович
Отец ребёнка: Аншуков Виктор Ерастович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аншуков Алексей Викторович
Отец ребёнка: Аншуков Виктор Ерастович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аншуков Виктор Ерастович