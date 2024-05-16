Гордеев Андрей
Место рожденияКунгурский уезд, Комаровская волость, д. Володиной
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Володиной
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: не указана
Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Володиной
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Пшеницына (Гордеева) Агрипина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Кунгурский уезд, Комаровская волость, Володиной
Смерть
Неизвестно