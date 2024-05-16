Гордеев Андрей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гордеев Андрей

Место рождения

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Володиной

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Володиной
Рождение ребёнка
1845

Сын: Гордеев Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Володиной
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Пшеницына (Гордеева) Агрипина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Кунгурский уезд, Комаровская волость, Володиной
Смерть
Неизвестно

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