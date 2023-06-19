(Ларина) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения22.10.1903 ст.
Дата смерти11.04.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1903 ст.
Отец: Ларин Григорий Евдокимович
Мать: Ларина Ольга Егоровна
Воспреемники того же села крестьянин ... Егоров Шурыгин и девица Параскева Евдокимова Ларина. | Метрическая книга села Михайловский за 1903 год
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.04.1905 ст.
Причина смерти: От слабости | Метрическая книга села Михайловский за 1905 год