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(Ларина) Анна Григорьевна

Место рождения

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

22.10.1903 ст.

Дата смерти

11.04.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1903 ст.

Отец: Ларин Григорий Евдокимович

Мать: Ларина Ольга Егоровна

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Воспреемники того же села крестьянин ... Егоров Шурыгин и девица Параскева Евдокимова Ларина. | Метрическая книга села Михайловский за 1903 год
Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
11.04.1905 ст.
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: От слабости | Метрическая книга села Михайловский за 1905 год