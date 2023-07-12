Юлина Афимья Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮлина Афимья Никитовна

Юлина Афимья Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1845

Дочь: Юлина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1848

Дочь: Юлина Федосья Петровна

Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1851

Дочь: Юлина Аксиниья

Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1853

Дочь: Юлина Арина Петровна

Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1856

Дочь: Березина Дарья Петровна

Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1867

Дочь: Сеничкина Дарья Петровна

Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлин Иван Петрович

Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юлин Пётр Николаевич

Смерть
Неизвестно