Юлина Афимья Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1845
Дочь: Юлина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
30.05.1848
Дочь: Юлина Федосья Петровна
Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
21.01.1851
Дочь: Юлина Аксиниья
Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
05.05.1853
Дочь: Юлина Арина Петровна
Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
10.03.1856
Дочь: Березина Дарья Петровна
Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
05.03.1867
Дочь: Сеничкина Дарья Петровна
Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлин Иван Петрович
Отец ребёнка: Юлин Пётр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юлин Пётр Николаевич
Смерть
Неизвестно