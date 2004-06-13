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Сундуков Никита Николаевич
Сундуков Никита Николаевич
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Место рождения
Балаково
, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Дата рождения
13.06.2004
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
Сундукова (Сундукова) Вероника Николаевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.2004
Отец:
?
Мать:
Сундукова Вероника Николаевна
Балаково
, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
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