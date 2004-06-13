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Сундуков Никита Николаевич

Место рождения

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

13.06.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.2004

Отец: ?

Мать: Сундукова Вероника Николаевна

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область