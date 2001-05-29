Gordon (Mandel) Fagie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gordon (Mandel) Fagie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1913

Дата смерти

29.05.2001

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1913

Отец: Israel Hyman

Мать: Mandel Dora

Бракосочетание
1935

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
29.05.2001
Похороны
Неизвестно
Brothers of Joseph Cemetery
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