Gordon (Mandel) Fagie
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1913
Дата смерти29.05.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1913
Отец: Israel Hyman
Мать: Mandel Dora
Бракосочетание
1935
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
29.05.2001
Похороны
Неизвестно
Brothers of Joseph Cemetery