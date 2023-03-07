Копосова Ульяна Самсонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копосова Ульяна Самсонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1698 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Копосов (колосов) Фома Силин

Отец ребёнка: Копосов (колосов) Сила Фефилов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Копосов (колосов) Федор Силин

Отец ребёнка: Копосов (колосов) Сила Фефилов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копосов (колосов) Сила Фефилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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