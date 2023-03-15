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Колесникова Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1920

Сын: Колесников Валентин Иванович

Отец ребёнка: Колесников Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Колесников Павел Иванович

Отец ребёнка: Колесников Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Колесников Николай Иванович

Отец ребёнка: Колесников Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
07.11.1927

Сын: Колесников Петр Иванович

Отец ребёнка: Колесников Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
25.08.1930

Сын: Колесников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Колесников Иван Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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