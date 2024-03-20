Костьева Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костьева Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1965

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1965

Отец: не указан

Мать: Чикина Тамара

Смерть
Неизвестно
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