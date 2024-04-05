Piórkowski Stanisław 08.05.1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Piórkowski Stanisław

Место рождения

Białe Błoto/Poręba akt 17/1773

Дата рождения

08.05.1773

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

1739 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1773

Отец: Piórkowski Jan

Мать: не указана

Białe Błoto/Poręba akt 17/1773
U-17
Бракосочетание
12.10.1795

Жена: Piórkowska (Bubrowiecka) Ewa

Białe Błoto/Poręba akt 22/1795
Рождение ребёнка
07.03.1797

Сын: Piórkowski Józef

Мать ребёнка: Piórkowska (Bubrowiecka) Ewa

Białe Błoto/Poręba akt łac
Рождение ребёнка
12.01.1802

Дочь: Drzążdż,Mikołajczyk (Piórkowska) Agnieszka

Мать ребёнка: Piórkowska (Bubrowiecka) Ewa

Białe Błoto/Poręba akt łac.
Рождение ребёнка
13.08.1804

Сын: Piórkowski Michał

Мать ребёнка: Piórkowska (Bubrowiecka) Ewa

Białe Błoto/Poręba akt 69/1804
Смерть
1835
Z-11

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