Piórkowski Stanisław
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba akt 17/1773
Дата рождения08.05.1773
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1773
Отец: Piórkowski Jan
Мать: не указана
Białe Błoto/Poręba akt 17/1773
U-17
Бракосочетание
12.10.1795
Białe Błoto/Poręba akt 22/1795
Рождение ребёнка
07.03.1797
Сын: Piórkowski Józef
Мать ребёнка: Piórkowska (Bubrowiecka) Ewa
Białe Błoto/Poręba akt łac
Рождение ребёнка
12.01.1802
Дочь: Drzążdż,Mikołajczyk (Piórkowska) Agnieszka
Мать ребёнка: Piórkowska (Bubrowiecka) Ewa
Białe Błoto/Poręba akt łac.
Рождение ребёнка
13.08.1804
Сын: Piórkowski Michał
Мать ребёнка: Piórkowska (Bubrowiecka) Ewa
Białe Błoto/Poręba akt 69/1804
Смерть
1835
Z-11