Бабкина Васса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина Васса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Бабкина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно