Тамара Егоровна
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Ряга Егор Фокич
Мать: Ефросинья Силовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Биленко Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Биленко Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Биленко Борис
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Похоронена рядом с Ряга Егор и Ряга Ефросинья