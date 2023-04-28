Тамара Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамара Егоровна

Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Ряга Егор Фокич

Мать: Ефросинья Силовна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Биленко Сергей Борисович

Отец ребёнка: Биленко Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Биленко Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биленко Борис

Смерть
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Похороны
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Похоронена рядом с Ряга Егор и Ряга Ефросинья
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