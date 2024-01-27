Ушакова (Семёнова) Агриппина Ивановна
Место рожденияс.Песчанка Городищенский р-н г.Сталинграда
Дата рождения07.07.1903
Дата смерти16.01.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.06.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ушаков Андрей Михайлович
с.Песчанка Городищенский р-н г.Сталинграда
Смерть
16.01.1986
с.Песчанка Городищенский р-н г.Сталинграда