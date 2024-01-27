Ушакова (Семёнова) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Семёнова) Агриппина Ивановна

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Место рождения

с.Песчанка Городищенский р-н г.Сталинграда

Дата рождения

07.07.1903

Дата смерти

16.01.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Песчанка Городищенский р-н г.Сталинграда
Рождение ребёнка
04.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Андрей Михайлович

с.Песчанка Городищенский р-н г.Сталинграда
Смерть
16.01.1986
с.Песчанка Городищенский р-н г.Сталинграда
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