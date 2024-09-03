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Павел Иванович

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

Между 1722 и 1729

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1689 г.р.
Между 1692 и 1699 г.р.
Между 1693 и 1715 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1692 и 1699

Сын: Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1693 и 1715

Сын: Василий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 100 об лист. Деревня Новая (Церкви Троицы Живоначальной что на Нозьме). Павел Иванович, 55 лет, вдовец. У него 3 сына Иван, 30 лет, Дмитрий, 20 лет (холост), Василий 15 лет. У Ивана жен... Показать все
Смерть
Между 1722 и 1729
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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