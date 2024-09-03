Павел Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиМежду 1722 и 1729
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1689
Сын: Иван Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1692 и 1699
Сын: Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1693 и 1715
Сын: Василий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 100 об лист. Деревня Новая (Церкви Троицы Живоначальной что на Нозьме). Павел Иванович, 55 лет, вдовец. У него 3 сына Иван, 30 лет, Дмитрий, 20 лет (холост), Василий 15 лет. У Ивана жен... Показать все
Смерть
Между 1722 и 1729