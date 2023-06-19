Василий Кириллович
Место рождения
Дата рожденияДо 1882 ст.
Дата смертиПосле 1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1898
Дочь: Домникия Васильевна
Мать ребёнка: Пелагея Савельевна
Руднянский п.п. 15.02.1898 Бутрово, Руднянской вол. Домникия Васильевна Бутрово, Руднянской вол. отец крестьянин Василий Кириллович мать крестьянская жена Пелагея Савельевна Бутрово, Руднянской во... Показать все
Бракосочетание
До 1898
Жена: Пелагея Савельевна
Смерть
После 1899