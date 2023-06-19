Василий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Кириллович

Место рождения

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1882 ст.

Дата смерти

После 1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1882 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1898

Дочь: Домникия Васильевна

Мать ребёнка: Пелагея Савельевна

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянский п.п. 15.02.1898 Бутрово, Руднянской вол. Домникия Васильевна Бутрово, Руднянской вол. отец крестьянин Василий Кириллович мать крестьянская жена Пелагея Савельевна Бутрово, Руднянской во... Показать все
Бракосочетание
До 1898

Жена: Пелагея Савельевна

Смерть
После 1899