Галанза Пётр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1893
Дата смерти24.09.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель в МГУ
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барто Лариса Петровна
Мать ребёнка: Галанза Ирина Анатольевна
Смерть
24.09.1982