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Галанза Пётр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1893

Дата смерти

24.09.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель в МГУ
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галанза Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барто Лариса Петровна

Мать ребёнка: Галанза Ирина Анатольевна

Смерть
24.09.1982
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