Доронина (Буренина) Клавдия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: . ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Аркадьевна
Отец ребёнка: Доронин Аркадий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: . ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Аркадьевна
Отец ребёнка: Доронин Аркадий Леонтьевич
Смерть
Неизвестно