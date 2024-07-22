Доронина (Буренина) Клавдия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронина (Буренина) Клавдия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доронин Аркадий Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: . ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Аркадьевна

Отец ребёнка: Доронин Аркадий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: . ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Аркадьевна

Отец ребёнка: Доронин Аркадий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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