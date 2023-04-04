(Глаголева) Александра Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глаголев Никита Ефимович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Владимировна
Отец ребёнка: Добрынин Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно