(Глаголева) Александра Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Глаголева) Александра Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глаголев Никита Ефимович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Владимировна

Отец ребёнка: Добрынин Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрынин Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Никита Захарович

Смерть
Неизвестно
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