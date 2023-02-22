Архипова Татьяна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Татьяна Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Архипов Яков Андреевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Архипов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Архипов Яков Андреевич

Рождение ребёнка
12.08.1862

Дочь: Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Архипов Яков Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.08.1866

Сын: Архипов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Архипов Яков Андреевич

Рождение ребёнка
10.02.1869

Сын: Архипов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Архипов Яков Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.09.1871

Сын: Архипов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Архипов Яков Андреевич

Рождение ребёнка
17.08.1875

Дочь: Васса Яковлева

Отец ребёнка: Архипов Яков Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.08.1882

Сын: Архипов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Архипов Яков Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно
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