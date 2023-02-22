Архипова Татьяна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Архипов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Архипов Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Архипов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
12.08.1862
Дочь: Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Архипов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
28.08.1866
Отец ребёнка: Архипов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
10.02.1869
Сын: Архипов Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Архипов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
30.09.1871
Сын: Архипов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Архипов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
17.08.1875
Дочь: Васса Яковлева
Отец ребёнка: Архипов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
01.08.1882
Отец ребёнка: Архипов Яков Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно