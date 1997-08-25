Дудецкая (Лебединская) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудецкая (Лебединская) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1926

Дата смерти

25.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1926

Отец: Лебединский Пётр Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1952

Сын: Дудецкий Леонид Фёдорович

Отец ребёнка: Дудецкий Фёдор Васильевич

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.03.1957

Сын: Дудецкий Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Дудецкий Фёдор Васильевич

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
25.08.1997
Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
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