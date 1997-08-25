Дудецкая (Лебединская) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1926
Дата смерти25.08.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1926
Отец: Лебединский Пётр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1952
Сын: Дудецкий Леонид Фёдорович
Отец ребёнка: Дудецкий Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
20.03.1957
Сын: Дудецкий Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Дудецкий Фёдор Васильевич
Смерть
25.08.1997