Образцова Екатерина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Образцов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларикова Валентина
Отец ребёнка: Образцов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Евгения
Отец ребёнка: Образцов Николай
Смерть
Неизвестно