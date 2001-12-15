Алексеева (Жуйкова) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Жуйкова) Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1917

Дата смерти

15.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1917

Отец: Жуйков Михаил Иванович

Мать: Жуйкова Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.08.1939

Дочь: Краснощекова Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Новгородцев Григорий Павлович

Рождение ребёнка
03.07.1941

Сын: Новгородцев Вячеслав Григорьевич

Отец ребёнка: Новгородцев Григорий Павлович

Сюрсовай, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Сергей Валерианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новгородцев Григорий Павлович

Смерть
15.12.2001
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
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