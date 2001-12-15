Алексеева (Жуйкова) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1917
Дата смерти15.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1917
Отец: Жуйков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1939
Дочь: Краснощекова Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Новгородцев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
03.07.1941
Сын: Новгородцев Вячеслав Григорьевич
Отец ребёнка: Новгородцев Григорий Павлович
Сюрсовай, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.2001
Обнинск, город Обнинск, Калужская область