Трегубенкова (Кузьмина) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубенкова (Кузьмина) Клавдия Ивановна

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Место рождения

д. Даньково

Дата рождения

14.03.1913

Дата смерти

Около 20.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Даньково
Рождение ребёнка
19.12.1940

Дочь: Жукова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Трегубенков Иван Иванович

Россия
Рождение ребёнка
12.03.1949

Сын: Трегубенков Валерий Иванович

Отец ребёнка: Трегубенков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубенков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шергина Нина

Отец ребёнка: Трегубенков Иван Иванович

Смерть
Около 20.05.2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное
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