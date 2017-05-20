Трегубенкова (Кузьмина) Клавдия Ивановна
Место рожденияд. Даньково
Дата рождения14.03.1913
Дата смертиОколо 20.05.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Даньково
Рождение ребёнка
19.12.1940
Дочь: Жукова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Трегубенков Иван Иванович
Россия
Рождение ребёнка
12.03.1949
Сын: Трегубенков Валерий Иванович
Отец ребёнка: Трегубенков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шергина Нина
Отец ребёнка: Трегубенков Иван Иванович
Смерть
Около 20.05.2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное