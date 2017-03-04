Пашкова (Гудкова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова (Гудкова) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Войлово, Людиновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

28.03.1963

Дата смерти

04.03.2017

Пол

Женский

Добавил:

UP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1963

Отец: Гудков Алексей Борисович

Мать: Гудкова Анастасия Петровна

Войлово, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
31.07.1982

Муж: не указан

Войлово, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
1982
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
08.03.1989

Дочь: Пашкова Ульяна Александровна

Отец ребёнка: Пашков Александр Юрьевич

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
11.03.1990

Сын: Пашков Кирилл Александрович

Отец ребёнка: не указан

Брянск, город Брянск, Брянская область
Развод
19.01.2004

Муж: не указан

Место жительства
2004
Киев, Украина
Место жительства
2016
Киев, Украина
Смерть
04.03.2017
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