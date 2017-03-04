Пашкова (Гудкова) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения28.03.1963
Дата смерти04.03.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1963
Бракосочетание
31.07.1982
Муж: не указан
Место жительства
1982
Рождение ребёнка
08.03.1989
Дочь: Пашкова Ульяна Александровна
Отец ребёнка: Пашков Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
11.03.1990
Сын: Пашков Кирилл Александрович
Отец ребёнка: не указан
Развод
19.01.2004
Муж: не указан
Место жительства
2004
Киев, Украина
Место жительства
2016
Киев, Украина
Смерть
04.03.2017