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Аносова Анна Осиповна

Место рождения

с. Шарогол Бурятия

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Шарогол Бурятия
Рождение ребёнка
1803

Сын: Аносов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Аносов Василий Васильевич

с. Шарогол Бурятия
Рождение ребёнка
1807

Сын: Аносов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Аносов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Аносов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Аносов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Аносов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Доминика Васильевна

Отец ребёнка: Аносов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Аносов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Аносова Василий Васильевич

Отец ребёнка: Аносов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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