Аносова Анна Осиповна
Место рожденияс. Шарогол Бурятия
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Аносов Василий Васильевич
с. Шарогол Бурятия
Рождение ребёнка
1807
Сын: Аносов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Аносов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Аносов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Аносов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Доминика Васильевна
Отец ребёнка: Аносов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Аносов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Аносова Василий Васильевич
Отец ребёнка: Аносов Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно