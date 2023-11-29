Егоров Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.08.2006
Рождение ребёнка
14.02.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова (Данилевич) Людмила
Рождение ребёнка
13.06.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова (Данилевич) Людмила