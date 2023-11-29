Егоров Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1976 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.08.2006

Жена: Егорова (Данилевич) Людмила

Рождение ребёнка
14.02.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова (Данилевич) Людмила

Рождение ребёнка
13.06.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова (Данилевич) Людмила

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