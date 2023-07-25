Шатилова Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатилова Любовь Васильевна

Шатилова Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.2013

Сын: Шатилов Даниил Максимович

Отец ребёнка: Шатилов Максим Евгеньевич

Рождение ребёнка
05.08.2015

Дочь: Шатилова Александра Максимовна

Отец ребёнка: Шатилов Максим Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатилов Максим Евгеньевич