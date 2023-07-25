Шатилова Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.2013
Сын: Шатилов Даниил Максимович
Отец ребёнка: Шатилов Максим Евгеньевич
Рождение ребёнка
05.08.2015
Дочь: Шатилова Александра Максимовна
Отец ребёнка: Шатилов Максим Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно