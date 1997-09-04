Бронников Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБронников Алексей Иванович

Бронников Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

04.09.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бронникова Анна Федоровна

Степной, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бронникова Анна Федоровна

Степной, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бронникова Анна Федоровна

Смерть
04.09.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close