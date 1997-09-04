Бронников Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти04.09.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бронникова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бронникова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.1997