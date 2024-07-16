Непогодин 1 Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Непогодин 1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непогодин Тимофей Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непогодин Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непогодин Василий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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