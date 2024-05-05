Усольцев Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.12.1924
Дата смерти01.12.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Сын: Усольцев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Усольцева (Безденежных) Ольга Степановна
Рождение ребёнка
22.09.1950
Мать ребёнка: Усольцева (Безденежных) Ольга Степановна
Рождение ребёнка
18.12.1964
Сын: Усольцев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Усольцева (Безденежных) Ольга Степановна
Смерть
01.12.1969