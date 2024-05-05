Усольцев Михаил Николаевич 02.12.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усольцев Михаил Николаевич

Место рождения

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

02.12.1924

Дата смерти

01.12.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1948

Сын: Усольцев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Усольцева (Безденежных) Ольга Степановна

Рождение ребёнка
22.09.1950

Сын: Усольцев Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Усольцева (Безденежных) Ольга Степановна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.12.1964

Сын: Усольцев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Усольцева (Безденежных) Ольга Степановна

Смерть
01.12.1969
Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край

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