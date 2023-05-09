Гавриил Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриил Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1834

Жена: Анна Яковлева

Новые Какси, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.12.1835

Дочь: Анастасия Гаврилова

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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