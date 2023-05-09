Гавриил Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1834
Жена: Анна Яковлева
Новые Какси, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.12.1835
Дочь: Анастасия Гаврилова
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика