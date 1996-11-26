Пенкин Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПенкин Геннадий Иванович

Пенкин Геннадий Иванович

avatar

Место рождения

Левиново, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.01.1930

Дата смерти

26.11.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Левиново, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пенкина Тамара Павловна

Сера, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
26.11.1996
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close