Пенкин Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения13.01.1930
Дата смерти26.11.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пенкина Тамара Павловна
Сера, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
26.11.1996
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область