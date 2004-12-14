Егорова Ксения Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Ксения Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.2004

Отец: Егоров Артём Владимирович

Мать: Егорова Елена Владимировна

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